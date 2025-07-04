«Крылья Советов» поблагодарили Сергеева за игру

Пресс-служба «Крыльев Советов» опубликовала сообщение после перехода форварда Ивана Сергеева в «Динамо».

«Спасибо за все, Ваня! Ты стал настоящим лидером на поле и за его пределами. Тебя уважали не только болельщики самарской команды, но и любители футбола по всей стране и эксперты. «Крылья Советов» благодарят тебя за вклад в историю клуба и желают успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Сергеев был представлен игроком «Динамо» во время товарищеского матча против «Партизана». Футболиста показали на главном табло стадиона, а диктор объявил, что сделка состоялась.

Сергеев вернулся в «Крылья» из «Зенита» в сентябре 2024 года. В прошедшем сезоне нападающий провел 25 матчей за самарцев, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 миллиона евро.