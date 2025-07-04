Сергеев заявил, что доволен переходом в «Динамо»

Новичок «Динамо» Иван Сергеев прокомментировал переход из «Крыльев Советов» в московский клуб.

Бело-голубые объявили о трансфере 30-летнего форварда в пятницу, 4 июля, во время товарищеского матча с «Партизаном». Контракт с игроком рассчитан до конца лета 2028 года.

«Доволен переходом. Здесь отличная команда. Буду работать, помогать», — сказал Сергеев.

Футболист вернулся в «Крылья» из «Зенита» в сентябре 2024 года. В сезоне-2024/25 нападающий провел 25 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи.