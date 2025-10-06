Газзаев о дерби: «Необъяснимо, как «Спартак» начал матч с ЦСКА...»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» объяснил, почему армейцы победили «Спартак» (3:2) в дерби в 11-м туре РПЛ.

— Хороший матч, — говорит Газзаев. — Много борьбы, единоборств. Настоящее дерби! Но в первые 20 минут было тотальное преимущество ЦСКА. Просто подавляющее, что и вылилось в три забитых мяча. Такое ощущение, что «Спартак» не вышел на дерби, я красно-белых в этот отрезок на поле не видел. Подопечные Станковича только и наблюдали за тем, как армейцы поражали ворота Максименко. Необъяснимо... Лишь после третьего гола они ожили, вернулись в игру. Отквитали один мяч. Но тут надо учитывать и психологию. Когда ты так быстро создаешь себе комфортное преимущество, то подсознательно уже играешь на удержание счета.

— Не считаете, что после перерыва красно-белые наиграли на ничью?

— Нужно признать, что во втором тайме «Спартак» выглядел предпочтительнее, имел подходы, моменты. Но матч продолжается 90 минут. Почему команда Станковича была статистом в первые 20? Нужно учитывать и травму Акинфеева — важнейшего игрока в составе армейцев. Матч показал, что достойной замены ему нет. Вышел Тороп и совсем меня не убедил. Нервничал. В одном моменте ошибся на выходе. Хорошо, что Гайич спас. Так что в какой-то степени красно-синим повезло. Но в любом случае самое главное в дерби — результат, счет на табло. ЦСКА продемонстрировал свои амбиции. Армейцы показали, что намерены бороться за золотые медали. Первые 20 минут подопечные Челестини выглядели мощно. Комбинации, удары, голы. Так что в целом результат по делу.

— Травма Акинфеева могла стоить ЦСКА победы?

— Конечно! Игорь вновь подтвердил свой класс. Вспомните, как он парировал непростой удар Солари в первом тайме, — сказал Газзаев «СЭ».

После 11 туров «Спартак» с 18 очками занимает шестое место в РПЛ. ЦСКА (24 очка) лидирует в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые дома сыграют с «Ростовом». Матч пройдет 18 октября. ЦСКА в этот же день на выезде встретится с «Локомотивом».