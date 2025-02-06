В «Зените» с иронией отреагировали на информацию об условиях трансфера Жерсона

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об условиях возможного перехода полузащитника «Фламенго» Жерсона.

Ранее инсайдер Жулио Нето сообщил, что петербургский клуб увеличил предложение для «Фламенго» до 35 миллионов евро и готов платить футболисту 7,2 миллиона евро в год.

«Не смешите, у меня губы потрескаются», — сказал Медведев «СЭ».

Действующий контракт Жерсона с «Фламенго» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В этом сезоне хавбек сыграл в 2 матчах и не отметился результативными действиями. Ранее Жерсон выступал в Европе за «Марсель», «Рому» и «Фиорентину».

Ранее появилась информация о том, что «Фламенго» не продаст «Зениту» Жерсона и защитника Уэсли этой зимой.