«Динамо» не ведет работу над документацией по Карраскалю

Как стало известно «СЭ» от источника, знакомого с ситуацией, «Динамо» не ведет работу над документацией с «Фламенго» по полузащитнику Хорхе Карраскалю. Ранее агент футболиста Родриго Лопес рассказал, на каком этапе находится сделка.

«Никакой работы над документами по Карраскалю нет. Никакой новой официальной переписки между «Фламенго» и «Динамо» за последний месяц не было. Слова агента — лукавство», — сообщил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией.

17 июля сообщалось, что «Фламенго» согласовал с 27-летним Карраскалем четырехлетний контракт, а «Динамо» согласилось отпустить игрока за компенсацию в размере 12 миллионов евро плюс 3 миллиона евро в виде возможных бонусов. В пятницу агент полузащитника Родриго Лопес заявил «СЭ», что клубы обмениваются документами для завершения перехода Карраскаля.

Карраскаль выступает за «Динамо» с лета 2023 года. В сезоне-2024/25 он провел 35 матчей, забил 8 мячей и сделал 5 голевых передач. Контракт футболиста с бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.