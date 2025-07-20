Степашин считает, что российские команды в ближайшее время не вернут на междунардные соревнования

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин оценил вероятность возвращения российских команд на международные соревнования

«Пока идет конфликт, нас не пустят. Это совершенно очевидно, это опять же политическое решение. Вы слышали сейчас и позицию [президента США Дональда] Трампа в последнее время касаемо оценки нашей страны», — приводит слова Степашина ТАСС.

Ранее президент РФС Александр Дюков назвал высокой вероятность возвращения российских футболистов на международную арену до конца года.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В марте 2025-го сообщалось, что УЕФА начал процесс по возвращению России на международную арену.

Ашурова Карина