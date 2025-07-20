Хлусевич рассказал, что в «Спартаке» не реагируют на слухи об уходе Барко и Угальде

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос о том, как в команде реагируют на слухи о возможном уходе полузащитника Эсекьеля Барко и нападающего Манфреда Угальде.

— Да никак. Мы спокойно готовимся к матчам, — начал Хлусевич.

— «Спартак» пополнил всего один новичок — Антон Заболотный. Сможет ли команда в этих условиях реально бороться за золотые медали?

— «Спартак» всегда претендует на самые высокие места, — приводит слова Хлусевича «Евро-Футбол.ру»

В субботу, 19 июля красно-белые обыграли махачкалинское «Динамо» (1:0) в матче 1-го тура РПЛ.