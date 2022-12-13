Агент защитника сборной Чили Диаса: «Никакого интереса со стороны «Спартака» нет»

Футбольный агент Пабло Леклер, представляющий интересы защитника сборной Чили и «Ривер Плейт» Пауло Диаса, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к своему клиенту.

«Никакого интереса со стороны «Спартака» нет. Это просто слухи», — сказал Леклер «СЭ».

Диас выступает за «Ривер Плейт» с августа 2019 года, в нынешнем сезоне он забил 1 гол в 33 матчах за аргентинскую команду. Контракт игрока с клубом действует до конца декабря 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 5,5 миллиона евро.

Также на счету защитника 39 матчей за сборную Чили.