В «Велесе» подтвердили интерес ЦСКА к Бокоеву
Спортивный директор футбольного клуба «Велес» Тенгиз Путкарадзе подтвердил информацию об интересе ЦСКА к защитнику команды Марату Бокоеву.
«Это правда, что есть интерес со стороны ЦСКА. Есть еще три топ-клуба, которые им интересуются. Пока все в стадии переговоров», — приводит слова Путкарадзе Metaratings.ru.
21-летний россиянин выступает за «Велес» с июля 2022 года и провел за клуб 18 матчей. Его контракт с московским клубом рассчитан до 2025 года.
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|5
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|35
|
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|
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14
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|3
|4
|10
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|13
|
15
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|3
|3
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
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Оренбург
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|
|
Квинси Промес
Спартак
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
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Краснодар
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|И
|К
|Ж
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|
Дмитрий Баринов
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|1
|3
|
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Факел
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