«Локомотив»: расписание матчей в январе и феврале

Расписание игр «Локомотива» во второй половине сезона-2025/26

«Локомотив» начал подготовку ко второй половине сезона-2025/26 с товарищеского матча против «Чэнду Жунчэн» (4:0) во вторник, 20 января. 24 января железнодорожники встретятся с «Ростовом».

Также в рамках зимнего сбора команда Михаила Галактионова сыграет с «Уралом» и ЦСКА. В весенней части РПЛ красно-зеленые стартуют 28 февраля игрой 19-го тура против «Пари НН».

«Локомотив»: расписание матчей на январь и февраль 2026 года

20 января, четверг

Товарищеский матч. 16.00. «Локомотив» — «Чэнду Жунчэн»

24 января, суббота

Товарищеский матч. 16.00. «Ростов» — «Локомотив»

5 февраля, четверг

Товарищеский матч. «Урал» — «Локомотив»

21 февраля, суббота

Товарищеский матч. ЦСКА — «Локомотив»

28 февраля, суббота

Премьер-лига. 17.00. «Локомотив» — «Пари НН»

Время начала матчей — московское.

Календарь в актуальном виде, расписание и результаты, текстовые онлайн-трансляции игр «Локомотива» доступны на страницах РПЛ и в футбольном матч-центре сайта «СЭ».