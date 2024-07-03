«Динамо» по пенальти проиграло «Партизану» в Братском кубке
«Динамо» дома проиграло «Партизану» в серии пенальти в матче летнего международного турнира Братский кубок — 2:2 (2:4).
Гол на 76-й минуте забил 19-летний защитник бело-голубых Иван Лепский, спустя 10 минут отметился форвард Вячеслав Грулев. У «Партизана» на 88-й минуте забил Неманья Николич, а на 90+1-й -Александар Шчекич.
Команда Марцела Лички 6 июля сыграет с ОФК в Братском кубке, и в этот же день с «Родиной». «Партизан» 7 июля встретится с ЦСКА.
Братский кубок-2024
«Динамо» Москва (Россия) — «Партизан» (Сербия) — 2:2 (0:0). Пенальти — 2:4
Голы: Лепский, 76 (1:0). Грулев, 86 (2:0). Николич, 88 (2:1). Шчекич, 90+1 (2:2).
«Динамо»: Лунев (Кудравец, 60), Лаксальт (Окишор, 60), Кутицкий, Танасьевич (Бессмертный, 5. Даса, 46), Фомин, Макаров (Лесовой, 65), Гагнидзе (Скопинцев, 46), Майсторович (Лепский, 46), Тюкавин (Грулев, 46), Гладышев, Пименов (Бителло, 5).
Москва. 3 июля. «ВТБ Арена».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
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|0
|0-0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -