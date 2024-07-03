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«Динамо» по пенальти проиграло «Партизану» в Братском кубке

Руслан Минаев
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«Динамо» дома проиграло «Партизану» в серии пенальти в матче летнего международного турнира Братский кубок — 2:2 (2:4).

Гол на 76-й минуте забил 19-летний защитник бело-голубых Иван Лепский, спустя 10 минут отметился форвард Вячеслав Грулев. У «Партизана» на 88-й минуте забил Неманья Николич, а на 90+1-й -Александар Шчекич.

Команда Марцела Лички 6 июля сыграет с ОФК в Братском кубке, и в этот же день с «Родиной». «Партизан» 7 июля встретится с ЦСКА.

Братский кубок-2024

«Динамо» Москва (Россия) — «Партизан» (Сербия) — 2:2 (0:0). Пенальти — 2:4

Голы: Лепский, 76 (1:0). Грулев, 86 (2:0). Николич, 88 (2:1). Шчекич, 90+1 (2:2).

«Динамо»: Лунев (Кудравец, 60), Лаксальт (Окишор, 60), Кутицкий, Танасьевич (Бессмертный, 5. Даса, 46), Фомин, Макаров (Лесовой, 65), Гагнидзе (Скопинцев, 46), Майсторович (Лепский, 46), Тюкавин (Грулев, 46), Гладышев, Пименов (Бителло, 5).

Москва. 3 июля. «ВТБ Арена».

Товарищеские матчи. Клубы.
03 июл, 19:30. ()
Динамо
2:2
Партизан

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Партизан
7
25
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