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Кассьерра заявил, что не собирается покидать «Зенит»

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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра сообщил, что не хочет уходить из «Зенита». Ранее стало известно об интересе к футболисту со стороны турецкого «Фенербахче».

«Сейчас я не думаю о каких-то трансферных слухах, касающихся меня. Я сосредоточен только на предстоящем матче за Суперкубок России. У меня контракт с «Зенитом». И я не рассматриваю вариант с уходом из команды», — сказал Кассьерра Metaratings.

В сезоне-2023/2024 футболист сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 24 мяча и сделал 8 результативных передач. Контракт Кассьерры с «Зенитом» рассчитан до 2025 года. Сине-бело-голубые в сезоне-2023/24 выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Источник: Metaratings.ru
Матео Кассьерра
ФК Зенит
ФК Фенербахче
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
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Оренбург – Спартак
 - : -
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 - : -
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