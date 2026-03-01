«Динамо» — «Крылья Советов»: Зайдензаль и Тюкавин сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между московским «Динамо» и «Крыльями Советов» в 19-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 13.00 по московскому времени.

«Динамо»: Лунев, Зайдензаль, Маричаль, Осипенко, Скопинцев, Фомин, Рубенс, Миранчук, Бителло, Нгамале, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Кудравец, Фернандес, Давид Риккардо, Балахонов, Глебов, Кутицкий, Маринкин, Гомес, Маухуб, Сергеев, Гладышев.

«Крылья Советов»: Песьяков, Ороз, Евгеньев, Божин, Галдамес, Фернандес, Бабкин, Баньяц, Костанца, Олейников, Чинеду.

Запасные: Фролов, Кокарев, Лепский, Чернов, Печенин, Шуманский, Рахманович, Ахметов, Витюгов, Игнатенко, Столбов, Хубулов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

01 марта, 13:00. Динамо (Москва)

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