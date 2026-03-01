Кечинов о программе «фаст-трек» в «Спартаке»: «У нас был один показатель — выходишь на поле и показываешь свои лучшие качества»

Бывший футболист Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» высказался о новой системе талантов в красно-белом клубе «фаст-трек», автором которой является спортивный директор Франсис Кахигао.

«У нас не было никаких «фаст-треков». У нас если парень выходил играть, то всем прекрасно было видно, насколько футболист был талантливый. Был один показатель — выходишь на поле и показываешь свои лучшие качества. Если ты приносишь пользу в своем молодом возрасте, то это та самая мера. И не нужны были никакие «фаст-треки». Верю ли, что эта программа может помочь клубу? Я даже не понимаю, как это работает», — сказал Кечинов «СЭ».

«Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

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