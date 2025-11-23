«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: Тюкавин открыл счет

Московское «Динамо» вышло вперед в матче против махачкалинского «Динамо» в 16-м туре РПЛ — 1:0.

На 27-й минуте с передачи Ярослава Гладышева отличился Константин Тюкавин.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.