«Динамо» Москва — «Ахмат»: Касинтура вывел гостей вперед

«Ахмат» вышел вперед в матче против московского «Динамо» в 12-м туре РПЛ — 2:1.

На 88-й минуте после передачи пяткой от Мохамеда Конате забил Эгаш Касинтура.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Ахмат».