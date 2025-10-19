«Динамо» Москва — «Ахмат»: Карпин произвел обратную замену Гладышева

Нападающего московского «Динамо» Ярослава Гладышева обратно заменили в матче против «Ахмата» в 12-м туре РПЛ.

22-летний форвард из-за травмы заменил Антона Миранчука в конце первого тайма. На 76-й минуте Гладышев покинул поле — вместо него вышел Дмитрий Скопинцев. За несколько минут до этого форвард получил желтую карточку.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Ахмат».