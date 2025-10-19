«Динамо» — «Ахмат»: Тюкавин сравнял счет на 90+3-й минуте
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин сравнял счет в матче 12-го тура РПЛ против «Ахмата» — 2:2.
Форвард отличился на 90+3-й минуте ударом головой после подачи в штрафную грозненцев с левого фланга.
Гол в ворота «Ахмата» стал для Тюкавина 50-м за «Динамо» и первым с 8 декабря 2024 года. Тогда форвард забил в матче с «Химками» (4:1). В марте 2025 года нападающий получил травму колена, из-за которой не выходил на поле до сентября.
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|2
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|0
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|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
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|4
|
6
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|2
|1
|0
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|
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|1
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|
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|1
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|
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|
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|1
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|
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|2
|0
|1
|1
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|
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|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
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|2
|0
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|0
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|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
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|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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