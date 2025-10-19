«Динамо» — «Ахмат»: Тюкавин сравнял счет на 90+3-й минуте

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин сравнял счет в матче 12-го тура РПЛ против «Ахмата» — 2:2.

Форвард отличился на 90+3-й минуте ударом головой после подачи в штрафную грозненцев с левого фланга.

Гол в ворота «Ахмата» стал для Тюкавина 50-м за «Динамо» и первым с 8 декабря 2024 года. Тогда форвард забил в матче с «Химками» (4:1). В марте 2025 года нападающий получил травму колена, из-за которой не выходил на поле до сентября.