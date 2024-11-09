Махачкалинское «Динамо» и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы махачкалинского «Динамо» и «Оренбурга» на матч 15-го тура РПЛ.

«Динамо»: Волк, Шумахов, Пальцев, Джапо, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Агаларов, Магомедов, Касинтура.

«Оренбург»: Сысуев, Сидоров, Прохин, Касимов, Перес, Караташ, Михайлов, Башич, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

Игра пройдет на стадионе «Анжи Арена» (Каспийск). Начало — в 16.30 по московскому времени.