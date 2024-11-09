«Динамо» Махачкала и Оренбург» встретятся в чемпионате России 9 ноября

Махачкалинское «Динамо» и «Оренбург» встретятся в 15-м туре чемпионата России в субботу, 9 ноября. Матч пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске, стартовый свисток — в 16.30 по московскому времени.

Трансляцию игры проведут телеканал «Матч Премьер» и сайт федерального канала matchtv.ru (при условии подписки). Прямой эфир начнется в 16.20 мск.

Ключевые события и результат игры «Динамо» Махачкала — «Оренбург» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В 14 турах чемпионата России-2024/25 махачкалинцы набрали 12 очков и расположились на 11-й строчке в таблице. Оренбуржцы в этом сезоне премьер-лиги выиграли лишь однажды и с 8 очками находятся на последнем, 16-м месте.