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Сегодня, 15:30

«Динамо» Махачкала — «Оренбург»: смотреть матч РПЛ онлайн

«Динамо» Махачкала и Оренбург» встретятся в чемпионате России 9 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Махачкалинское «Динамо» и «Оренбург» встретятся в 15-м туре чемпионата России в субботу, 9 ноября. Матч пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске, стартовый свисток — в 16.30 по московскому времени.

Трансляцию игры проведут телеканал «Матч Премьер» и сайт федерального канала matchtv.ru (при условии подписки). Прямой эфир начнется в 16.20 мск.

Ключевые события и результат игры «Динамо» Махачкала — «Оренбург» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
09 нояб, 16:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Оренбург

В 14 турах чемпионата России-2024/25 махачкалинцы набрали 12 очков и расположились на 11-й строчке в таблице. Оренбуржцы в этом сезоне премьер-лиги выиграли лишь однажды и с 8 очками находятся на последнем, 16-м месте.

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
3
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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9.11 14:00
Локомотив – Факел
 2 : 1
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 - : -
9.11 19:00
Ростов – Химки
 - : -
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 - : -
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Руслан Литвинов

Руслан Литвинов

Спартак

 12 1 3
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