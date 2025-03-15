«Динамо» Мх — «Крылья Советов»: пенальти в ворота самарцев назначен ошибочно

На 72-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Динамо» Мх — «Крылья Советов» судья Артем Чистяков не назначил пенальти в ворота гостей, но в его действия вмешались видеоассистенты Сергей Карасев и Ян Бобровский.

В результате после их проверки и просмотра арбитром видеоповторов на мониторе у поля рефери изменил свое решение и наказал самарцев 11-метровым ударом.

В том моменте в штрафной площади «Крыльев» после прострела Мохаммеда Аззи действительно произошел контакт мяча с правой рукой Алоиса Ороса. Но случившееся не должно влечь за собой наказания.

В трактовке как минимум ФИФА (и, возможно, УЕФА) это не фол защитника, когда он успешно блокирует мяч, после чего тот явно меняет свою траекторию в сторону руки. Судьям дают указание, что не следует наказывать футболистов в подобных эпизодах, если соблюдены следующие критерии:

— игрок успешно блокирует мяч;

— мяч явно меняет направление после успешного блока.

Не верится, что руководители департамента судейства и инспектирования РФС придерживаются иного мнения. Тогда, получается, ошиблись Карасев, Бобровский и Чистяков. Или им все-таки давали другие установки?

Есть сомнения, что и ранее в этом матче был правильно удален защитник самарцев Илья Гапонов.