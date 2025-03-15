Президент «Ростова» Арутюнянц прокомментировал слухи о Саввиди: «Иван Игнатьевич — порядочный человек»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в интервью «СЭ» прокомментировал слухи о возвращении в клуб бывшего президента Ивана Саввиди.

— Иван Саввиди в самом деле может снова зайти в клуб как главный инвестор?

— Я бы не хотел комментировать слухи или вбросы. Иван Игнатьевич — человек порядочный. Если бы он планировал предпринять какие—то действия в отношении клуба, то я думаю, что в первую очередь переговорил бы со мной. А действовать за спиной не в его правилах. У него другая репутация. Я давно его знаю, у нас нормальные, добрые отношения, — сказал Арутюнянц «СЭ».

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера. Команду возглавил его бывший ассистент Джонатан Альба. После 20 туров ростовчане с 30 очками занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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