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«Динамо» Махачкала — «Сочи»: во сколько начало начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Динамо» Махачкала и «Сочи» сыграют в чемпионате России 28 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо» Махачкала и «Сочи» проведут матч в десятом туре чемпионата России в воскресенье, 28 сентября. Игра пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске. Стартовый свисток — в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
28 сентября 2025, 17:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
0:0
Сочи

Игру «Динамо» Махачкала — «Сочи» в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 16.55 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Динамо» Махачкала — «Сочи» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Махачкалинское «Динамо» после девяти туров чемпионата России занимает 12-е место с 9 очками, предыдущим соперником махачкалинцев был «Локомотив» (1:1). У «Сочи» — 1 очко и 16-я строчка, в предыдущем туре сочинцы уступили ЦСКА (1:3).

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург 2 : 2
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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