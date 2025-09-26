«Динамо» Махачкала — «Сочи»: во сколько начало начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Динамо» Махачкала и «Сочи» сыграют в чемпионате России 28 сентября

«Динамо» Махачкала и «Сочи» проведут матч в десятом туре чемпионата России в воскресенье, 28 сентября. Игра пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске. Стартовый свисток — в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

28 сентября 2025, 17:00. Анжи Арена (Каспийск)

Игру «Динамо» Махачкала — «Сочи» в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 16.55 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Динамо» Махачкала — «Сочи» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Махачкалинское «Динамо» после девяти туров чемпионата России занимает 12-е место с 9 очками, предыдущим соперником махачкалинцев был «Локомотив» (1:1). У «Сочи» — 1 очко и 16-я строчка, в предыдущем туре сочинцы уступили ЦСКА (1:3).