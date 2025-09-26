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Талалаев — о конфликте с Бубновым: «Я жесткий и не стесняюсь этого»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев стал гостем подкаста Cappuccino and Catenaccio, который выходит при поддержке БЕТСИТИ, и прокомментировал конфликт с Александром Бубновым. Ранее в мае Талалаев вступил в словесную перепалку с футбольным экспертом в выпуске «Коммент.Live».

— Человек заслужил своей карьерой определенное отношение к себе. Но то, что ты через время начинаешь перешагивать, хамить... Может, я кого-то разочарую в этой жизни, но я не смотрел выпуски их шоу год. И я вышел туда в эфир только потому, что мне позвонил друг и попросил. Я приехал с велосипедной прогулки, в спортивном костюме и с красным лицом, выхожу туда (в эфир), и тут на меня набрасывается человек, которого я не ожидал увидеть. Ни здрасте, ни до свидания, говорит: «Когда вас уволят?» Какая была бы ваша реакция?

Я привык с юности сражаться, я вырос в Новогиреево. И для меня конфликт, спор, драка, умение защитить себя и близких — это проявляется в любой ситуации. Когда ко мне приходят с мечом — будь готов от этого мяча и погибнуть. А как по-другому?

— В вашем конфликте была фраза про санаторий. То время, когда Бубнов отсутствовал, это не секрет, у него были какие-то проблемы со здоровьем. Вы не жалеете о жесткости этой формулировки?

— Я жесткий и не стесняюсь этого. Иногда грубый.

— То есть это был панч?

— Я не знаю, что такое панч. Это было проявление того, что человек недооценивает...

— Но если тебе в солнечное сплетение бьют...

— Да можно бить и по яйцам. Если ты пошел в этот конфликт, и ты хочешь идти до конца, и ты должен быть победителем, то можно использовать все средства.

— Вы ударили здесь Бубнова в солнечное сплетение или по яйцам?

— Да мне все равно, куда я ударил. Я не хочу трогать. Свою роль человек сыграл. Дальше пусть живет своей жизнью. У меня было к нему уважение как к заслуженному футболисту, и оно остается. Но футбол не стоит на месте.

Выпуск подскаста Cappuccino and Catenaccio, который выходит при поддержке БЕТСИТИ, можно посмотреть по ссылке.

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Александр Бубнов
Андрей Талалаев
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург 2 : 2
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 9
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Педро

Зенит

 6
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Маркиньос

Спартак

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Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

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