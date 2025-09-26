Талалаев — о конфликте с Бубновым: «Я жесткий и не стесняюсь этого»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев стал гостем подкаста Cappuccino and Catenaccio, который выходит при поддержке БЕТСИТИ, и прокомментировал конфликт с Александром Бубновым. Ранее в мае Талалаев вступил в словесную перепалку с футбольным экспертом в выпуске «Коммент.Live».
— Человек заслужил своей карьерой определенное отношение к себе. Но то, что ты через время начинаешь перешагивать, хамить... Может, я кого-то разочарую в этой жизни, но я не смотрел выпуски их шоу год. И я вышел туда в эфир только потому, что мне позвонил друг и попросил. Я приехал с велосипедной прогулки, в спортивном костюме и с красным лицом, выхожу туда (в эфир), и тут на меня набрасывается человек, которого я не ожидал увидеть. Ни здрасте, ни до свидания, говорит: «Когда вас уволят?» Какая была бы ваша реакция?
Я привык с юности сражаться, я вырос в Новогиреево. И для меня конфликт, спор, драка, умение защитить себя и близких — это проявляется в любой ситуации. Когда ко мне приходят с мечом — будь готов от этого мяча и погибнуть. А как по-другому?
— В вашем конфликте была фраза про санаторий. То время, когда Бубнов отсутствовал, это не секрет, у него были какие-то проблемы со здоровьем. Вы не жалеете о жесткости этой формулировки?
— Я жесткий и не стесняюсь этого. Иногда грубый.
— То есть это был панч?
— Я не знаю, что такое панч. Это было проявление того, что человек недооценивает...
— Но если тебе в солнечное сплетение бьют...
— Да можно бить и по яйцам. Если ты пошел в этот конфликт, и ты хочешь идти до конца, и ты должен быть победителем, то можно использовать все средства.
— Вы ударили здесь Бубнова в солнечное сплетение или по яйцам?
— Да мне все равно, куда я ударил. Я не хочу трогать. Свою роль человек сыграл. Дальше пусть живет своей жизнью. У меня было к нему уважение как к заслуженному футболисту, и оно остается. Но футбол не стоит на месте.
Выпуск подскаста Cappuccino and Catenaccio, который выходит при поддержке БЕТСИТИ, можно посмотреть по ссылке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Оренбург
|11
|2
|7
|2
|13-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|3 : 2
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|3 : 1
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|4 : 0
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|0 : 0
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|2 : 2
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1