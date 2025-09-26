Талалаев — о комментаторах: «Если у человека нет понимания футбола, он не должен это демонстрировать всегда»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев стал гостем подкаста Cappuccino and Catenaccio, который выходит при поддержке БЕТСИТИ, и оценил работу спортивных комментаторов. Ранее во время матча с «Локомотивом» Талалаев в камеру обратился к комментатору игры с вопросом: «Это равная игра?»
— Андрей Викторович, как вы узнали, что сказал комментатор в первом тайме?
— Понятно, что во время матча я не могу слушать, что там происходит. Я также, как и вы (ведущие подкаста), смотрю футбол без звука. При этом никого не хочу обижать: они несут свое понимание футбола. Поэтому входить в обиды с людьми, с которыми ты взаимодействуешь, ты живешь и которые формируют представление о тебе у электората — нет смысла. Но когда человек на протяжении многих лет не прибавляет в понимании футбола, несмотря на насмотренность, и пытается выражать какие-то личные обиды... Ты обижаешь журналиста один раз, а он потом мстит тебе всю жизнь миллионными эфирами или миллионными тиражами — мы это правило знаем очень хорошо.
Но если у человека нет понимания футбола, он не должен это демонстрировать всегда. Я что, настолько похож на идиота? Я иногда играю картинки, определенные роли. Достоевский все это хорошо описал.
Конечно, я не слушал и не смотрел. Он комментировал перед этим наш матч с «Крыльями Советов». Мы сыграли вничью 1:1. И было глубокое расстройство внутри, потому что мы не добыли очки в игре, где забили чистый гол, его не засчитали, мы попали в штангу два раза, мы имели около 20 ударов, из них восемь в створ. Лучшим, как всегда, был голкипер самарцев — опытный вратарь, которого я безумно уважаю и который вслух сказал, что «мы сегодня отскочили».
И закончил комментатор того матча фразой, что игра была равной. Насколько нужно быть глубоко погруженным и понимать футбол, чтобы высказать это вслух? Игра с «Локомотивом» завершилась со счетом 1:1. После 9-го тура РПЛ «Балтика» идет на третьем месте в таблице.
Выпуск подскаста Cappuccino and Catenaccio, который выходит при поддержке БЕТСИТИ, можно посмотреть по ссылке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Оренбург
|11
|2
|7
|2
|13-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|3 : 2
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|3 : 1
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|4 : 0
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|0 : 0
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|2 : 2
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1