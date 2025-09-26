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Талалаев — о комментаторах: «Если у человека нет понимания футбола, он не должен это демонстрировать всегда»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев стал гостем подкаста Cappuccino and Catenaccio, который выходит при поддержке БЕТСИТИ, и оценил работу спортивных комментаторов. Ранее во время матча с «Локомотивом» Талалаев в камеру обратился к комментатору игры с вопросом: «Это равная игра?»

— Андрей Викторович, как вы узнали, что сказал комментатор в первом тайме?

— Понятно, что во время матча я не могу слушать, что там происходит. Я также, как и вы (ведущие подкаста), смотрю футбол без звука. При этом никого не хочу обижать: они несут свое понимание футбола. Поэтому входить в обиды с людьми, с которыми ты взаимодействуешь, ты живешь и которые формируют представление о тебе у электората — нет смысла. Но когда человек на протяжении многих лет не прибавляет в понимании футбола, несмотря на насмотренность, и пытается выражать какие-то личные обиды... Ты обижаешь журналиста один раз, а он потом мстит тебе всю жизнь миллионными эфирами или миллионными тиражами — мы это правило знаем очень хорошо.

Но если у человека нет понимания футбола, он не должен это демонстрировать всегда. Я что, настолько похож на идиота? Я иногда играю картинки, определенные роли. Достоевский все это хорошо описал.

Конечно, я не слушал и не смотрел. Он комментировал перед этим наш матч с «Крыльями Советов». Мы сыграли вничью 1:1. И было глубокое расстройство внутри, потому что мы не добыли очки в игре, где забили чистый гол, его не засчитали, мы попали в штангу два раза, мы имели около 20 ударов, из них восемь в створ. Лучшим, как всегда, был голкипер самарцев — опытный вратарь, которого я безумно уважаю и который вслух сказал, что «мы сегодня отскочили».

И закончил комментатор того матча фразой, что игра была равной. Насколько нужно быть глубоко погруженным и понимать футбол, чтобы высказать это вслух? Игра с «Локомотивом» завершилась со счетом 1:1. После 9-го тура РПЛ «Балтика» идет на третьем месте в таблице.

Выпуск подскаста Cappuccino and Catenaccio, который выходит при поддержке БЕТСИТИ, можно посмотреть по ссылке.

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Андрей Талалаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург 2 : 2
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