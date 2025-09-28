Футбол
28 сентября, 18:52

Махачкалинское «Динамо» и «Сочи» не забили голов и сыграли вничью в РПЛ

Сергей Ярошенко
Полузащитник «Динамо» Никита Глушков (слева) и нападающий «Сочи» Захар Федоров.
Фото ФК «Динамо» Махачкала

Махачкалинское «Динамо» и «Сочи» сыграли вничью в матче 10-го тура РПЛ — 0:0.

Игра прошла на «Анжи Арене» в Каспийске.

Желтые карточки получили защитники «Сочи» Яхья Аттьят-Аллах на 57-й минуте и Александр Солдатенков на 90-й минуте, а также нападающий хозяев Миро (73-я).

«Динамо» с 10 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Сочи» с 2 очками — на последней 16-й строчке.

В следующем туре махачкалинцы на выезде сыграют с «Балтикой», а «Сочи» на своем поле примет «Пари НН». Обе игры пройдут 5 октября.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
28 сентября, 17:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
0:0
Сочи
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Сочи
  • Симон Вирсаладзе

    Футбол уровня ФНЛ. Смотрел в записи с перемоткой. Мб, перемотал как раз самое интересное? Хотя это навряд ли.

    29.09.2025

  • Edward

    Должен же кто-то иногда отгрызать очочки у Спартака))

    28.09.2025

  • blue-white!

    Сочи хорошо идёт. Надеюсь его ждёт дивный, дивизион пердивный...

    28.09.2025

  • Фирсыч

    При всём уважении к Осинькину, но это просто распиаренный тренер уровня СДЮШОР Чертаново.

    28.09.2025

  • Фирсыч

    Параллельно Рим с Вероной играл. Солнце, переполненные трибуны 60-ти тысячного стадиона, борьба, куча моментов... Иногда переключал на Махачкалу. Уныние и скука на пустом стадионе.

    28.09.2025

  • Sergio 666

    Кто смог досмотреть до конца - это премия от РФС. Бесплатный билет на тот же матч в Сочи.

    28.09.2025

  • Фирсыч

    Особенно Сочи. Махачкала ещё иногда играет.

    28.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Играли два .. а игра была ровна. Оптимистам даже почудилось что видели якобы футбол.

    28.09.2025

  • 36

    Рекомендую Матч Тв показать игру Сочи-НН как матч тура

    28.09.2025

  • КС

    Думаю Осинькин вытащит Сочи из болота! Верим....

    28.09.2025

  • ValeraK

    "Игра была равна"...

    28.09.2025

  • Millwall82

    ну Сочи наверняка уже прямой вылет. Лифт, а не команда. Удивительно как Федотов затащил их на 2 место. Да и ротенам сомневаюсь, что подобная "нагрузка" нужна. Вернули бы тогда "Жемчужину" и цвета. А так...."используйте наследие ОИ14 по-полной"(с) видимо приняли сильно буквально.

    28.09.2025

  • Adiоs Amigos R

    Отличный был матч. Лучший в туре пока.

    28.09.2025

  • SuperDennis

    Это было торжество антифутбола! Абсолютно недееспособные команды! Смотреть было грустно, чуть не уснул!

    28.09.2025

  • инок

    Игра для разогрева матча Спартак - Пари НН, только и всего...

    28.09.2025

  • bvp

    И так-то команды не ахти, а тут еще говномячи на тяжелом поле, вот и получился очередной говнофутбол РПЛ.

    28.09.2025

  • инок

    С "боевой" ничьёй обе команды поздравляю.((

    28.09.2025

  • krinf15

    Повторение пройденного: снова у сочных очёчко от Динамо... )))

    28.09.2025

  • krasl

    Да Сочи надо было побеждать теперь шансов почти нет

    28.09.2025

  • kolos249

    Тоскливая ничейка в исполнении двух автобусов. Обе команды подлежат высылке в ФНЛ, на перевоспитание.

    28.09.2025

    • Талалаев — о поражении «Балтики»: «ЦСКА и «Краснодар» — две команды, которые играют в футбол в России»

    В «Спартаке» объяснили отсутствие Самошникова в заявке на матч с «Пари НН»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

