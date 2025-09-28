Махачкалинское «Динамо» и «Сочи» не забили голов и сыграли вничью в РПЛ

Махачкалинское «Динамо» и «Сочи» сыграли вничью в матче 10-го тура РПЛ — 0:0.

Игра прошла на «Анжи Арене» в Каспийске.

Желтые карточки получили защитники «Сочи» Яхья Аттьят-Аллах на 57-й минуте и Александр Солдатенков на 90-й минуте, а также нападающий хозяев Миро (73-я).

«Динамо» с 10 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Сочи» с 2 очками — на последней 16-й строчке.

В следующем туре махачкалинцы на выезде сыграют с «Балтикой», а «Сочи» на своем поле примет «Пари НН». Обе игры пройдут 5 октября.