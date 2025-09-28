В «Спартаке» объяснили отсутствие Самошникова в заявке на матч с «Пари НН»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал отсутствие защитника Ильи Самошникова в заявке на матч против «Пари НН» в 10-м туре РПЛ.

«Самошников продолжает работать для набора оптимальной физической формы и функционального состояния», — сказал Зеленов.

Игра между «Спартаком» и «Пари НН» пройдет на «Лукойл Арене» в воскресенье, 28 сентября. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.