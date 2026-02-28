«Динамо» Махачкала — «Рубин»: команды обменялись голами в первом тайме

Махачкалинское «Динамо» и «Рубин» обменялись голами в первом тайме матча 19-го тура РПЛ — 1:1. Игра проходит на «Анжи Арене» в Каспийске.

У хозяев счет в матче открыл Гамид Агаларов, реализовав пенальти. Гости отыгрались благодаря голу Дардана Шабанхаджая.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

28 февраля, 20:00. Анжи Арена (Каспийск)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max