Галактионов — об интересе ЦСКА: «У меня действующий контракт с «Локомотивом», мы работаем»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны ЦСКА.

«Никак не реагирую. У нас важная часть сезона, матчи идут одним за другим. У меня действующий контракт, мы работаем. Это точно не сбивает. Есть моменты, которые анализируются по нашей игре, есть критика — где-то справедливая, где-то огульная. В целом идет нормальны рабочий процесс», — цитирует Галактионова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что агенты главного тренера ЦСКА Фабио Челестини ведут переговоры с «Хетафе» и «Леванте».

ЦСКА с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, «Локомотив» с 50 очками идет на третьей строчке.

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