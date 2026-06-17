Франция победила Сенегал благодаря дублю Мбаппе на ЧМ-2026

Сборная Франции обыграла сборную Сенегала в матче группового турнира чемпионата мира-2026 — 3:1. Игра проходила на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

В первом тайме французы нанесли лишь один удар по воротам соперника — это худший результат сборной после первого тайма на ЧМ с 1966 года.

На 66-й минуте счет открыл Килиан Мбаппе. За восемь минут до конца основного времени Брэдли Барколя удвоил преимущество сборной Франции. На 90+5-й минуте сенегалец Ибраима Мбайе сократил отставание в счете. Спустя минуту Мбаппе оформил дубль и установил окончательный счет.

Для Мбаппе гол стал 58-м за сборную — он побил рекорд Оливье Жиру. Также капитан сборной Франции в 14-й раз отметился на чемпионатах мира. Он обошел Пеле (12 голов), Лионеля Месси и Жюст Фонтена (оба — 13 голов) и догнал Герда Мюллера.

Франция набрала 3 очка и возглавила таблицу группы I. Сенегал — на последней строчке. В ночь на 17 июня свой матч проведут Норвегия и Ирак.