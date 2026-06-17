Судья Марчиняк и Месси победили Алжир. Поляк ошибочно не удалил аргентинца

На 31-й минуте матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Аргентина — Алжир (3:0) судья Шимон Марчиняк ошибочно позволил Лионелю Месси продолжить игру и не удалил звезду мирового футбола за серьезное нарушение правил. Кроме того, в первом тайме польский рефери не вынес аргентинцам несколько предупреждений.

В эпизоде с фолом Месси ударил сзади Аиссу Манди. Удар был сделан открытыми шипами в область икроножной мышцы. Такие действия обычно наказываются красной карточкой, но тут Марчиняк не показал даже желтой.

Видеоассистенты Томаш Квятковски, Деннис Хиглер и Мохаммед Обаид в действия арбитра не вмешались.