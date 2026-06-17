Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Судейство

17 июня, 11:08

Судья Марчиняк и Месси победили Алжир. Поляк ошибочно не удалил аргентинца

Александр Бобров
Шеф-редактор

На 31-й минуте матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Аргентина — Алжир (3:0) судья Шимон Марчиняк ошибочно позволил Лионелю Месси продолжить игру и не удалил звезду мирового футбола за серьезное нарушение правил. Кроме того, в первом тайме польский рефери не вынес аргентинцам несколько предупреждений.

В эпизоде с фолом Месси ударил сзади Аиссу Манди. Удар был сделан открытыми шипами в область икроножной мышцы. Такие действия обычно наказываются красной карточкой, но тут Марчиняк не показал даже желтой.

Видеоассистенты Томаш Квятковски, Деннис Хиглер и Мохаммед Обаид в действия арбитра не вмешались.

Лионель Месси.Феноменальный матч Месси! Первым сыграл на шестом ЧМ, трижды забил Зидану и установил кучу рекордов

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Алжира по футболу
Сборная Аргентины по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Иран подаст жалобу в ФИФА на ограничения перед матчами ЧМ, сборной не дают ночевать в США
«Хочу, чтобы ЧМ изменил футбол здесь навсегда». Дэвид догнал Месси по голам и стал главным героем Канады
ФИФА после жалобы Тухеля изменила место расположения фотографов во время гимнов на ЧМ-2026
Де ла Фуэнте: «Думаю, Ямаль сможет сыграть 45 минут против Саудовской Аравии»
В сборной Австрии подтвердили перелом челюсти защитника Поша на ЧМ-2026
ЧМ-2026, расписание и результаты 19-20 июня: США — Австралия, Бразилия — Гаити и другие матчи
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Португалия — ДР Конго: во сколько начало матча группового этапа ЧМ

Лапочкин заявил, что Месси должен был получить красную карточку в матче с Алжиром
Новости
RSS RSS
Все новости