Александр Мостовой назвал «Зенит» фаворитом в матче с ЦСКА

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

«У ЦСКА большие проблемы с результатами в чемпионате, плюс до конца сезона выбыли Акинфеев и Мойзес. В процентном соотношении 55 на 45 фаворитом считаю «Зенит». Почему с небольшим перевесом? Потому что сам «Зенит» не побеждает уверенно, с запасом. А ЦСКА не может все время проигрывать, осенью они уходили на зимний перерыв одной из лучших команд лиги. Хотя их мысли могут быть уже направлены на кубковый матч против «Спартака», который будет совсем скоро», — сказал Мостовой «СЭ».

Матч между ЦСКА и «Зенитом» состоится 2 мая на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени.

Красно-синие с 45 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, петербуржцы с 59 очками находятся на второй строчке.

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