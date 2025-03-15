Махачкалинское «Динамо» разгромило «Крылья Советов», Агаларов оформил дубль

Махачкалинское «Динамо» дома победило «Крылья Советов» в матче 21-го тура чемпионата России-2024/25 — 4:0. Игра прошла на стадионе «Анжи Арена».

В первом тайме голы забили Гамид Агаларов и Мохамед Аззи.

В начале второго тайма «Крылья Советов» остались в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил защитник Илья Гапонов. На 75-й минуте Агаларов реализовал пенальти, оформив дубль. На 89-й минуте Шамиль Гаджиев забил четвертый гол махачкалинцев.

Махачкалинское «Динамо» прервало серию из пяти матчей без побед в РПЛ (3 ничьи и 2 поражения). Команда набрала 21 очко и поднялась на 10-е место в турнирной таблице.

«Крылья Советов» (19 очков) проиграли второй матч подряд и опустились на 12-ю строчку.