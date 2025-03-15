«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: Шамиль Гаджиев забил четвертый гол хозяев

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Шамиль Гаджиев забил в 21-м туре РПЛ с «Крыльями Советов» — 4:0.

19-летний футболист вышел на поле на 88-й минуте и забил на 89-й.