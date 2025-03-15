«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: Гапонов получил вторую желтую карточку

Защитник «Крыльев Советов» Илья Гапонов оставил команду в меньшинстве в матче 21-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» — 0:2.

Главный арбитр матча Артем Чистяков на 49-й минуте матча показал Гапонову вторую желтую карточку и назначил пенальти в ворота самарского клуба.

Однако, ВАР позвал Чистякова посмотреть повтор момента, в итоге арбитр отменил 11-метровый удар, но оставил карточку Гапонова за лишение явной возможности забить.