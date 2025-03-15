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15 марта 2025, 19:00

Президент «Ростова» Арутюнянц назвал следующего капитана команды: «У него есть все качества»

Артем Белинин
Корреспондент

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в интервью «СЭ» рассказал, кого считает следующим капитаном команды.

— Если завтра Ланговича позовут, условно говоря, в «Спартак», отпустите?

Ланговичу еще рано уходить. Андрей — наш воспитанник. Полагаю, со временем он может стать лидером и капитаном команды, у него для этого есть все качества. Вот когда это произойдет, и он отдаст «Ростову» еще пять—шесть лет карьеры, можно будет подумать о переходе, в том числе в зарубежный клуб, — сказал Арутюнянц «СЭ».

В текущем сезоне 21-летний защитник провел 24 матча во всех турнирах, забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

Полностью интервью с Арташесом Арутюнянцем читайте на сайте «СЭ».

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Арташес Арутюнянц
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
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25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
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