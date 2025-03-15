Президент «Ростова» Арутюнянц назвал следующего капитана команды: «У него есть все качества»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в интервью «СЭ» рассказал, кого считает следующим капитаном команды.

— Если завтра Ланговича позовут, условно говоря, в «Спартак», отпустите?

— Ланговичу еще рано уходить. Андрей — наш воспитанник. Полагаю, со временем он может стать лидером и капитаном команды, у него для этого есть все качества. Вот когда это произойдет, и он отдаст «Ростову» еще пять—шесть лет карьеры, можно будет подумать о переходе, в том числе в зарубежный клуб, — сказал Арутюнянц «СЭ».

В текущем сезоне 21-летний защитник провел 24 матча во всех турнирах, забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

Полностью интервью с Арташесом Арутюнянцем читайте на сайте «СЭ».