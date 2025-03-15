Президент «Ростова» Арутюнянц назвал следующего капитана команды: «У него есть все качества»
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в интервью «СЭ» рассказал, кого считает следующим капитаном команды.
— Если завтра Ланговича позовут, условно говоря, в «Спартак», отпустите?
— Ланговичу еще рано уходить. Андрей — наш воспитанник. Полагаю, со временем он может стать лидером и капитаном команды, у него для этого есть все качества. Вот когда это произойдет, и он отдаст «Ростову» еще пять—шесть лет карьеры, можно будет подумать о переходе, в том числе в зарубежный клуб, — сказал Арутюнянц «СЭ».
В текущем сезоне 21-летний защитник провел 24 матча во всех турнирах, забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.
Полностью интервью с Арташесом Арутюнянцем читайте на сайте «СЭ».
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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|Балтика
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11
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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