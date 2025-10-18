«Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» и поднялся на первое место в РПЛ

«Краснодар» на выезде одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 12-го тура РПЛ — 2:0.

Счет на 43-й минуте открыл Эдуард Сперцян. На 80-й преимущество «быков» удвоил Виктор Са.

«Краснодар» (26 очков) поднялся на первое место в РПЛ, обойдя ЦСКА (24) и «Локомотив» (23), которые сыграют между собой в 12-м туре.

«Динамо» (10) продлило серию без побед в РПЛ до 4 матчей и остается на 13-м месте.