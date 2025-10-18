«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: Сперцян вывел гостей вперед

«Краснодар» открыл счет в матче против махачкалинского «Динамо» в 12-м туре РПЛ — 1:0.

На 43-й минуте отличился Эдуард Сперцян.