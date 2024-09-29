Гол Нгамале принес московскому «Динамо» победу над махачкалинским

Московское «Динамо» на выезде переиграло махачкалинское «Динамо» в матче 10-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 20-й минуте забил Муми Нгамале.

Москвичи с 20 очками поднялись на четвертое место в РПЛ. Махачкалинцы (10 очков) после 10 туров занимают 12-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре команда Марцела Лички на своем поле примет ЦСКА. «Динамо» из Махачкалы на выезде встретится с «Факелом». Оба матча пройдут 6 октября.