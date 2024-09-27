Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:30

РПЛ, расписание и результаты 10-го тура: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков (в центре) наносит удар по воротам «Краснодара».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
10-й тур чемпионата России сезона-2024/25.

С 27 по 29 сентября пройдут матчи 10-го тура РПЛ.

27 сентября состоятся встречи «Оренбург» — «Пари НН» (начало — в 16.30 мск) и «Факел» — «Рубин» (19.00).

На 28 сентября запланированы игры ЦСКА — «Ахмат» (14.00), «Локомотив» — «Спартак» (16.30), «Краснодар» — «Зенит» (19.30) и «Ростов» — «Акрон» (20.00).

29 сентября пройдут матчи «Крылья Советов» — «Химки» (16.30) и «Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва) (19.00).

27 сентября, пятница

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
27 сент, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Пари НН
Россия. Премьер-лига. 10-й тур
27 сент, 19:00. Факел (Воронеж)
Факел
Рубин

28 сентября, суббота

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ахмат
Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак
Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Зенит
Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Акрон

29 сентября, воскресенье

29.09.2024 | Крылья Советов — Химки
Россия. Премьер-лига. 10-й тур
29 сент, 19:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Динамо

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2024/25

Футбол
РПЛ
Читайте также
Лавров подчеркнул необходимость прекращения боевых действий в Судане
Автомобиль орнитолога выехал на полосу посадки самолета Анджея Дуды
Харрис и Зеленский обсудили поддержку США энергосистемы Украины
Команда «РБ» объявила об уходе Риккьярдо, напарником Цуноды стал Лоусон
Глушенков никак не отмоется от слов о сборной, Радимов объяснил, зачем Семаку Соболев
Украинцы раскритиковали боснийца Пьянича за переход в ЦСКА
Популярное видео
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
«Краснодар» — «Зенит»: вызов для Семака и Мусаева. Колонка Казакова
По качеству и балансу жду многого от игры «Краснодар» — «Зенит», по зрелищности и голам — от «Локо» и «Спартака». Анонс тура РПЛ от Рабинера
«Локомотив» не проиграет «Спартаку», а «Зенит» победит «Краснодар». Прогнозы на 10-й тур РПЛ
Абена назвал Барко одним из лучших игроков РПЛ
Гендиректор ЦСКА Бабаев: «Все здравомыслящие люди понимают, что Пьянич не произносил антироссийских фраз»
Бабаев о переходе Пьянича: «Миралем амбициозен, считает, что еще не сказал последнего слова в футболе»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
16
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 - : -
27.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 - : -
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 - : -
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 - : -
29.09 19:00
Динамо Мх – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости