Вратарь Волков заявил, что «Акрон» мог забивать «Ростову» больше двух мячей

Вратарь «Акрона» Сергей Волков оценил игру команды в матче 10-го тура против «Ростова» (2:0).

«Мы провели хорошую игру с множеством моментов, — приводит «РБ Спорт» слова Волкова. — Считаю, что «Акрон» полностью переиграл «Ростов» в первом тайме. Мы могли забивать больше, чем два гола — у нас были хорошие подходы к воротам соперника со 100-процентными моментами. Первый тайм — топ! Во втором уже играли по счету. Победа полностью заслуженная, мы молодцы».

«Акрон» (11 очков) занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.