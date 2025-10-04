«Динамо» — «Локомотив»: бело-голубые забили на 85-й минуте с пенальти

Московское «Динамо» забило третий гол в матче 11-го тура чемпионата России против «Локомотива» — 3:4.

На 85-й минуте судья назначил пенальти в ворота железнодорожников за фол защитника «Локомотива» Егора Погостнова на форварде бело-голубых Константине Тюкавине. 11-метровый реализовал Максим Осипенко.

