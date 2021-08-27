Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Локомотива» на матч 6-го тура Тинькофф чемпионата России. Отметим, что в заявку железнодорожников не попал полузащитник Антон Миранчук.

«Динамо»: Шунин, Варела, Бальбуэна, Ордец, Лаксальт, Моро, Шиманьски, Фомин, Макаров, Захарян, Тюкавин.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Едвай, Пабло, Рыбус, Баринов, Куликов, Рыбчинский, Жемалетдинов, Смолов, Камано.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.