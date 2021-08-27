«Динамо» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч РПЛ
17:49
Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Локомотива» на матч 6-го тура Тинькофф чемпионата России. Отметим, что в заявку железнодорожников не попал полузащитник Антон Миранчук.
«Динамо»: Шунин, Варела, Бальбуэна, Ордец, Лаксальт, Моро, Шиманьски, Фомин, Макаров, Захарян, Тюкавин.
? Наш состав на дерби! Все сборники в старте ?#ДинамоЛоко #ДинамоМосква #футбол pic.twitter.com/nSDBRowg1z— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) August 27, 2021
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Едвай, Пабло, Рыбус, Баринов, Куликов, Рыбчинский, Жемалетдинов, Смолов, Камано.
Наш состав на дерби #ДинамоЛоко ??— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 27, 2021
Побеждать! ?? pic.twitter.com/2F287DoYq0
Матч начнется в 19.00 по московскому времени.
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