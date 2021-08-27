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В «Спартаке» отреагировали на слух о возвращении Тедеско

17:52
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию о возможном возвращении бывшего главного тренера команды Доменико Тедеско.

«У нас действующий контракт с Руем Виторией. Слух, о котором вы сказали, да и любые другие подобного рода мы комментировать не будем», — подчеркнул Зеленов.

По данным «СЭ», информация о возможном возвращении немецкого тренера в «Спартак» не соответствует действительности.

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Артем Калинин все материалы автора

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