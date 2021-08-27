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Тедеско не вернется в «Спартак»

17:49
Доменико Тедеско. Фото AFP
Доменико Тедеско. Фото AFP
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По данным «СЭ», информация «Чемпионата» о возможном возвращении Доменико Тедеско в «Спартак» не соответствует действительности.

35-летний Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России и попала в квалификацию Лиги чемпионов.

24 мая «Спартак» объявил о назначении Руя Витории на пост главного тренера. 51-летний португальский специалист приступил к работе с командой 16 июня.

После шести туров Тинькофф РПЛ красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.

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