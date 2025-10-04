Мусаев раскритиковал работу судей в матче «Краснодар» — «Ахмат»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев раскритиковал работу судей в матче 11-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:0).

«Если бы я сказал, что мне говорил ассистент арбитра... Я просто не могу это на пресс-конференции говорить. И моя желтая карточка, я считаю, не заслуженная. Иногда я виноват, иногда я могу быть слишком эмоциональным. И в прошлом матче с «Ростовом» я мог эмоционально говорить, но я не перехожу на мат, на оскорбления. И если в начале чемпионата я говорил, что есть хороший контакт с резервными арбитрами, то сейчас нет такого контакта, которого хотелось бы, ни с ассистентами, ни с резервным. И получается, что две карточки просто так показали. Я понимаю, если бы это было за дело... Поэтому эмоций было много.

Был, допустим, эпизод, когда нам в наши ворота поставили пенальти, мне кажется, там не было фола. До этого эпизод был — Оласе локтем попали в ухо. Но эти эпизоды не были такими, из-за которых были какие-то проблемы. Но, я думаю, «Ахмат» тоже, возможно, чем-то может быть недоволен. Игра была эмоциональная, никак без эмоций. Но для этого и нужен резервный арбитр, чтобы тушить этот пожар, чтобы вести диалог, а не чтобы потом раздавали карточки налево и направо», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 23 очками. В следующем туре команда сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо».

(Мария Захарян)