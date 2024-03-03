«Динамо» — «Локомотив»: Макаров удвоил преимущество хозяев

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«Динамо» удвоило счет в матче против «Локомотива» в 19-м туре РПЛ — 2:0.

На 58-й минуте за бело-голубых отличился Денис Макаров.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».