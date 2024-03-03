Лепехин: «В составе «Зенита» яркие моменты создавал только Педро»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин оценил игру сине-бело-голубых в матче со «Спартаком» в 19-м туре РПЛ (0:0).

«Понравилось, что обе команды были мотивированы. Не очень много моментов создали, но такие матчи тоже имеют место быть. Команды должны уметь играть на разрушение. Матчи после возобновления сезона всегда особенные, проходят в напряжении. Было предположение, что получится не такая яркая игра, как ожидали. Кого бы мог выделить в матче?

В составе «Зенита» яркие моменты создавал только Педро. У него нестандартная техника», — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина.

Петербуржцы набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые с 31 очком поднялись на 4-ю строчку.