«Динамо» — «Крылья Советов»: Тюкавин открыл счет в матче

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин забил на 15-й минуте матча с «Крыльями Советов» в 19-м туре РПЛ — 1:0.

Голевую передачу отдал Муми Нгамале.

Для Тюкавина это третий гол в этом сезоне чемпионата России и пятый во всех турнирах.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

01 марта, 13:00. Динамо (Москва)

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