«Динамо» — «Химки»: видеообзор матча 15-го РПЛ

«Химки» проиграли «Динамо» в гостевом матче 15-го тура чемпионата России — 1:6.

В составе гостей единственный гол забил Илья Садыгов на 90+3-й минуте с пенальти.

За хозяев поля отличились Муми Нгамале, Денис Макаров, Федор Смолов, Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев, оформивший дубль.

«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда находится на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ (9 очков). «Динамо» набрало 26 очков и поднялось на третье место.

В следущем туре подмосковный клуб примет «Оренбург» 4 ноября, а московская команда 6 ноября сыграет на выезде с «Ростовом».