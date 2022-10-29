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Сегодня, 17:08

«Динамо» — «Химки»: видеообзор матча 15-го РПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Динамо» — «Химки» — 6:1.
Фото ФК «Химки»

«Химки» проиграли «Динамо» в гостевом матче 15-го тура чемпионата России — 1:6.

В составе гостей единственный гол забил Илья Садыгов на 90+3-й минуте с пенальти.

За хозяев поля отличились Муми Нгамале, Денис Макаров, Федор Смолов, Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев, оформивший дубль.

«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда находится на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ (9 очков). «Динамо» набрало 26 очков и поднялось на третье место.

В следущем туре подмосковный клуб примет «Оренбург» 4 ноября, а московская команда 6 ноября сыграет на выезде с «Ростовом».

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15%

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Краснодар
Зенит

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22%

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ТБ 3

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ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
4
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
5
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
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